Hoelang moeten we nog een mondmasker dragen? “Aanhouden zolang bevolking niet voldoende gevaccineerd is”

Het Overlegcomité zette dinsdag de krijtlijnen uit voor de Covid-versoepelingen voor komende zomer. Daarbij werd ook steeds verwezen naar bijkomende veiligheidsvoorschriften. Denk aan mondmaskers en het ‘vaccinatiepaspoort’. Maar wanneer kunnen we dat mondmasker achterwege laten? En moet je één of twee inentingen hebben voor je zo’n certificaat krijgt? Coronacommissaris Pedro Facon probeerde meer duidelijkheid te scheppen woensdag in De Ochtend bij Radio 1.

Binnenkort zullen we weer heel wat meer mogen. De horeca zal volledig opengaan en er zijn weer perspectieven voor de eventsector. Daarbij wordt wel geregeld verwezen naar de vaccinatiecampagne en een bijbehorend certificaat om aan te tonen dat je effectief een spuitje kreeg. Maar is dat nu enkel voor mensen die al beide dosissen kregen van een vaccin? Of volstaat een eerste inenting ook? Coronacommissaris Pedro Facon moet voorlopig het antwoord schuldig blijven. “Het is een moeilijk punt”, zei hij woensdag in De Ochtend op Radio 1. “Er bestaan heel wat variaties tussen de vaccins. We weten ondertussen wel dat er een drietal weten na de eerste dosis bij de meeste vaccins al een behoorlijke werking optreedt die beschermt tegen ernstige ziekte en overlijden. Dat idee kan meegenomen worden in het kader van reizen, maar ook zeker bij de evenementen.”

Maar of je voor zo’n certificaat dan één of twee dosissen nodig hebt, dat werd voorlopig dus nog niet beslist. “We moeten dit grondig bekijken. Maar hoe sneller we naar vrijheden willen, hoe strenger de modaliteiten zullen moeten zijn”, zei Facon. Hij begrijpt ook dat de wachtperiode tussen de eerste en tweede dosis niet bij alle vaccins hetzelfde is. Denk bijvoorbeeld aan AstraZenenca waarbij de wachttijd 12 weken is in vergelijking met dat van Pfizer en Moderna waar we over een drie tot vier weken spreken. “Maar mensen die AstraZeneca gekregen hebben, werden misschien al vroeger ingeënt? Het is een complexe campagne. We kunnen niet anders dan rekeninghouden met wat er beslist is over die veilige tussenperiode.”

Mondmaskers

Een ander belangrijk element als er gesproken wordt over meer vrijheid is natuurlijk de mondmaskerplicht. “Het is een instrument waar we doorheen de crisis veel over hebben gesproken. We zijn er relatief laat mee gestart, maar nu is het goed ingeburgerd”, zei Facon. “Maar zolang we niet geconfronteerd worden met een volledig gevaccineerde bevolking en we ook zitten met veel onzekerheden over varianten, is het mondmasker in de publieke ruimte een zeer gemakkelijke en evidente maatregel die we kunnen aanhouden.”

Ook in de scholen? “Daar hebben we het toegepast voor een bepaald deel van de leerlingen. En de vaccinatie bij min 18-jarigen moeten we nog verder bespreken. Maar we kunnen in geen enkele sector ervan uitgaan dat we op 1 september in een situatie gaan komen waarin alle maatregelen gelost worden.”