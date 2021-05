Keert Belg van Manchester United terug naar België? “Ik sluit Anderlecht of Club Brugge niet uit”

Keert Andreas Pereira (25) terug naar België? Hij wordt momenteel door Manchester United uitgeleend aan Lazio in de Serie A, maar bij Lazio beperkt zijn aandeel zich tot korte invalbeurten. “Het allerbelangrijkste is speelminuten verzamelen”, vertelt de 25-jarige aanvaller aan Eleven. Daarom sluit hij een transfer naar Anderlecht of Club Brugge naar eigen zeggen niet uit.

“Ik ga geen enkele deur sluiten, voor geen enkele club”, aldus Pereira in een interview met Eleven. “Het voornaamste is dat ik speel. Dus als Kompany zou bellen of een club zoals Club Brugge, dan hangt het er vanaf wat ze voorstellen als project en wat ze ingedachten hebben. Al dat overeenkomt met wat ik in gedachten heb, waarom dan niet?” Voorlopig ligt Pereira nog tot de zomer van 2023 onder contract bij United. Zijn huidige marktwaarde bedraagt rond de 8,5 miljoen euro.

Ook over de Rode Duivels sprak Pereira, die zowel de Belgische als de Braziliaanse nationaliteit bezit. “Het is een moeilijke keuze, want ik ben ook bij de nationale ploeg van Brazilië geweest. Brazilië hield bovendien contact met mij, maar Martinez heeft ook met mij gesproken. Hij heeft gezegd dat de deur bij de Rode Duivels altijd open staat voor mij. Ik denk wel dat hij mij als optie ziet.”