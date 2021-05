Landskampioen Ajax pakt uit met mooi gebaar voor fans na jaar zonder publiek: voor elke abonnee ‘een stukje Ajax’

Na een uitzonderlijk voetbaljaar zonder supporters in het stadion, heeft Ajax besloten haar kampioenstrofee te smelten en er ruim 42.000 kleine kampioenssterren van te maken. Vanaf woensdag ontvangt iedere abonnee een ster, of zoals Ajax het noemt: ‘een stukje Ajax’. Zo kan de club het kampioenschap en de 35e trofee fysiek delen met de fans.

Algemeen directeur Edwin van der Sar legt uit vanwaar het idee kwam. “Dit seizoen hebben we grotendeels zonder onze fans moeten spelen. Althans, zonder dat ze op de tribune zaten. Desondanks hebben we elke week hun steun gevoeld. Op weg naar het stadion, op social media en in onze persoonlijke contacten. Door de trofee te delen, willen we onze uitspraak ‘Deze titel is voor jullie’ kracht bijzetten”, aldus de voormalige doelman.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic voegt er het volgende aan toe. “Spelen in een leeg stadion is niet te vergelijken met een sfeervolle Johan Cruijff ArenA. We hebben onze supporters het afgelopen seizoen echt gemist hier in Amsterdam en tijdens al onze wedstrijden. We willen deze titel dan ook opdragen aan onze fans en kunnen niet wachten om weer voor hen te spelen.”

Ajax speelde dit seizoen 30 van zijn 34 wedstrijden in de Eredivisie in een leeg stadion. De Amsterdamse ploeg won zowel de Nederlandse beker als de titel in de Eredivisie. Dankzij de titel ontvangen alle abonnees een ster van 3,45 gram, waarvan 0,06 gram afkomstig is van de trofee.

Omdat het een bijzonder voetbaljaar is geweest, heeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) Ajax bij wijze van uitzondering een tweede trofee gegeven, waardoor de trofee toch een plek in de prijzenkast van Ajax heeft gekregen.