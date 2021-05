Het moment waarop agente neergeschoten meisje (4) in New York redt: “Mijn moederinstinct kwam naar boven”

De New Yorkse agente Alyssa Vogel is een echte held geworden in de Verenigde Staten nadat beelden zijn opgedoken van het schietincident afgelopen zaterdag. Daarbij was een meisje (4) geraakt door een kogel. Vogel aarzelde niet toen ze het woord “baby” hoorde van een collega en sprintte naar de kleuter om haar te helpen. “Mijn moederinstinct kwam naar boven”, vertelde de agente die zelf een dochtertje van zes maanden oud heeft, in de Amerikaanse media. Het gewonde kind werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu aan de betere hand.