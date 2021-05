Fashion Sakala rondt in extremis kaap van honderd matchen voor KV Oostende

In extremis rondt Fashion Sakala een mooie kaap voor KV Oostende: donderdag speelt hij in principe zijn honderdste wedstrijd voor de kustformatie. De Zambiaan verkast na dit seizoen transfervrij naar Rangers, maar hoopt eerst nog een ticket voor de Conference League veilig te stellen met KVO. “Dat zou een afscheid in stijl zijn”, liet de aanvaller noteren. Op KV Mechelen scoorde hij z’n veertiende goal van het seizoen.