Doorbraak in 21 jaar oude cold case van vermiste Christophe (26)? Speurders zoeken opnieuw in kanaal

Izegem - De Cel Vermiste Personen is momenteel volop bezig met een zoekactie op het kanaal Roeselare-Leie. Onder meer in de omgeving van de Sasbrug wordt er gezocht. De speurders zijn op zoek naar een doorbraak in het dossier rond Christophe Maertens, een Izegemnaar die in 2000 plots verdween.

Op zondag 16 januari 2000 verdween Christophe Maertens uit zijn woonplaats in Izegem. Hij vertrok met zijn wagen, een rode Daihatsu Charade met nummerplaat RET-610. Christophe Maertens was op dat ogenblik 26 jaar oud. Hij leek van de aardbol verdwenen. Zoekacties leverden niets op. Onder meer in 2016 werd nog gezocht in het kanaal Roeselare-Leie naar een doorbraak in het dossier. Dat gebeurde ter hoogte van Izegem en Ingelmunster.

De voorbije week zijn speurders opnieuw aan het zoek in het kanaal. Donderdagochtend werd er gezocht in de omgeving van het voormalige bedrijf Hanekop, vandaag speuren de onderzoekers onder andere de omgeving van de Sasbrug in Kachtem af.