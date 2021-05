Gezin liegt over quarantaine en veroorzaakt zo mogelijk nieuwe besmettingshaard met Indiase variant in Oostende

Oostende - De Indiase variant is nu ook in Oostende opgedoken. Een Oostendse familie die een bezoek had gebracht aan hun familie in India kwam terug met symptomen. “De familie leefde de quarantaineregels niet zo goed na als eerst werd aangegeven.”

“Het bericht dat een Oostendse familie besmet was geraakt met het coronavirus, na een bezoek aan hun thuisland, dateert van begin mei”, vertelt burgemeester Bart Tommelein. “Die mensen kwamen terug nog voor het inreisverbod vanuit India werd ingevoerd door de regering. Er zitten trouwens nog meer mensen uit Oostende vast in India die momenteel niet kunnen terug reizen.”

Er was lange tijd geen zekerheid dat het om de Indiase variant zou gaan: die bevestiging kwam pas dinsdag. “Initieel werd gedacht dat er weinig kans bestond dat die mensen ook anderen besmet zouden hebben omdat ze hadden aangegeven met niemand contact te hebben gehad. In werkelijkheid leefden ze de quarantaineregels echter niet zo goed na als eerst werd beweerd”, aldus de burgemeester.

Het niet volgen van de quarantaineregels zou een tweede besmettingshaard veroorzaakt hebben in Oostende. “Men had mij nochtans bevestigd dat het om een geïsoleerd geval ging. Die mensen zouden volgens hun verklaringen met zeer weinig mensen contact hebben gehad. Nu blijkt dat ze met meerdere mensen contact hebben gehad en dat die verzwegen werden. Voorlopig hebben we één bevestigd geval, maar er kunnen er inderdaad nog meer zijn. Een van hun contacten is besmet met het coronavirus. Er zijn vermoedens dat het ook daar om de Indiase variant gaat, maar het blijft wachten op de resultaten van het labo en dat kan enkele dagen duren”, besluit de burgemeester.

Ook in Brugge, Knokke en Nieuwpoort werden al enkele gevallen met de Indiase mutant bevestigd.