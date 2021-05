SJOTCAST SPECIAL. FC De Criminelen: “Garrincha reed dronken zijn schoonmoeder dood, maar er kwam geen zaak van. Hij moest met Brazilie naar het WK”

De play-offs naderen, Sjotcast gaat gewoon door. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u elke maandag mee doorheen de wondere wereld van het voetbal, maar af en toe pakken ze op donderdag uit met een spraakmakende gast. In deze speciale, extra aflevering: Joost Houtman, auteur van voetbalboek FC De Criminelen, brengt duizend verhalen mee. Het ene al gekker dan het andere.

Joost Houtman, zijn opvallende boek en zijn nog meer opvallende voetbalshirt.

Sjotcast: elke maandag om 16 uur

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het derde seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16 uur. Daarnaast lanceert het drietal ook Sjotcast Special, een reeks gesprekken met prominente gasten. Sjotcast Special verschijnt op donderdag, maar is geen wekelijkse afspraak.

