Air France en Airbus opnieuw naar correctionele rechtbank voor crash in 2009

Het hof van beroep van Parijs heeft woensdag een proces wegens onopzettelijke doodslag bevolen tegen Air France en Airbus voor hun indirecte verantwoordelijkheid bij de crash van de vlucht Rio-Parijs, waarbij in 2009 228 doden vielen.

Die beslissing van de onderzoekskamer van het hof van beroep, die door het parket werd gevorderd, maakt de buitenvervolgingstelling die in 2019 werd uitgesproken ten gunste van de luchtvaartmaatschappij en de vliegtuigconstructeur ongeldig.

Bij de bekendmaking omhelsden de weinige aanwezige familieleden van de slachtoffers elkaar, in tranen van opluchting.

De advocaten van Airbus kondigden onmiddellijk aan in beroep te gaan bij het Hof van Cassatie. Ze noemen het een “ongerechtvaardigde beslissing, in tegenspraak met de onderzoeksrechters die de zaak goed kenden”.

Air France zegt in een persbericht aan AFP “geen strafbare feiten” te hebben gepleegd. “Air France neemt kennis van de beslissing van het hof van beroep van Parijs (...) maar blijft erbij geen enkele strafrechtelijke fout te hebben begaan bij dit ongeval, hoe tragisch het ook is. We behouden ook de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Hof van Cassatie.”

De crash van de Airbus 330-200 vond plaats op 1 juni 2009, tijdens de vlucht tussen Rio de Janeiro en Parijs. Het toestel stortte neer in de Atlantische Oceaan. Alle passagiers en de voltallige crew kwamen om het leven. Het was het dodelijkste ongeval uit de geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij. De ramp werd veroorzaakt door het bevriezen van de pitotbuizen tijdens de vlucht, waardoor de snelheid niet meer accuraat gemeten werd en de piloten gedesoriënteerd raakten.