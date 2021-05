Het is definitief, Oranje moet het zonder Virgil Van Dijk doen op het EK: “Fysiek is dit de juiste keuze”

Dit beeld zullen we deze zomer niet zien Foto: Action Images via Reuters

Virgil Van Dijk, verdediger van Liverpool, zal deze zomer niet te bewonderen zijn op het EK. Dat maakte de Nederlander bekend in een exclusief interview op de kanalen van Liverpool. Van Dijk wil zich focussen op het nieuwe seizoen met The Reds en wil niks riskeren. Eind oktober scheurde hij zijn kruisband af in een wedstrijd tegen Everton.

Vorig jaar zag het er naar uit dat Memphis Depay het EK ging missen nadat hij zijn kruisband afscheurde. Het EK werd een jaar uitgesteld waardoor Depay genoeg tijd had om te revalideren. Een opluchting voor Oranje, maar eind oktober kwam er zowaar nog slechter nieuws. Van Dijk scheurde zijn kruisband af na een botsing met Everton-keeper Jordan Pickford. Een domper voor onze noorderburen, want op dat moment was Van Dijk één van de beste verdedigers in de wereld. De kapitein van Oranje was hoopvol, maar nu is het zeker. Van Dijk zal het EK missen omdat hij volledig fit wil zijn voor het nieuwe seizoen met zijn club en dat is volgens hem de juiste keuze. “Fysiek is dit de juiste keuze. Ik zit nu in de laatste fase van de revalidatie en die fase zal nog even duren. De voorbereiding is het doel en dat lijkt ook een realistisch doel”.

Nederland zal het dus moeten doen zonder hun beste verdediger. Matthijs De Ligt zal op het EK hoogstwaarschijnlijk naast Stefan De Vrij, ploegmaat van Lukaku bij Inter, staan. Ook Daley Blind is kanshebber voor een basisplaats. De Nederlanders zitten in groep C met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Zelfs zonder Van Dijk is Oranje favoriet in deze groep.