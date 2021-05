In dit land zijn alle volwassenen al gevaccineerd: “Wereldrecord”

Op Nauru hebben alle volwassenen minstens één dosis van een coronavaccin toegediend gekregen. Volgens de piepkleine eilandstaat gaat het om “een wereldrecord”.

In een maand tijd hebben 7.392 mensen een eerste dosis van een vaccin tegen COVID-19 gekregen. Het gaat om 108 procent van de volwassen populatie. Ook buitenlanders zijn in dat getal opgenomen.

“De taskforce belast met de bestrijding van het coronavirus is verheugd over dit wereldrecord en dankt de inwoners voor hun bijdrage om ervoor te zorgen dat Nauru een plaats blijft die gespaard is van COVID-19”, luidt het in een mededeling van de regering. Nauru is een van de weinige landen in de wereld waar geen enkele besmetting met het coronavirus is vastgesteld.

Nauru heeft vaccins van AstraZeneca gekregen via het Covax-initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om armere landen toegang tot vaccins te bieden. De voorzitter van de taskforce, Kieren Keke, zei dat Nauru van geluk mag spreken dat het aan voldoende doses is geraakt. Hij benadrukte ook dat de bevolking uit voorzorg getest zal blijven worden op het virus.