Premier De Croo verdedigt versoepelingen: “We moeten meer vertrouwen hebben in mensen”

Premier Alexander De Croo heeft woensdag gereageerd op de ongerustheid die er bij sommigen heerst over de nakende versoepelingen. De eerste minister verdedigde wat er dinsdag op het Overlegcomité is afgesproken. “We moeten meer vertrouwen hebben in mensen”, stelde hij na afloop van zijn bezoek aan een thuisverpleegkundige ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging in Gent.

Infectiologe Erika Vlieghe was er dinsdag niet over te spreken dat in augustus mogelijk 66.000 mensen naar Pukkelpop kunnen gaan. “Daar vallen wij van achterover”, klonk het in De Afspraak. Premier De Croo ziet het wel goedkomen met dat festival en met de andere evenementen in augustus.

In een video-interview met Belga reageerde hij op de uitspraak van Vlieghe: “Ik denk dat we toch meer vertrouwen moeten hebben in mensen. Er zijn bezorgdheden en die nemen we ter harte. Maar het is niet omdat er bezorgdheden of onzekerheden zijn dat je niet drie maanden op voorhand kan plannen. Ik heb er vertrouwen in dat we dat goed kunnen organiseren en dat mensen ook wel weten op welke manier ze met die verantwoordelijkheid en vrijheid kunnen omgaan. Het kan niet de bedoeling zijn om de vrijheid nog maanden af te pakken als dat niet nodig is.”

Een ander punt van ongerustheid is de drempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg. Die is bijzonder hoog, stelde de socialistische vakbond BBTK. De Croo nuanceert: “De limiet ligt op vijfhonderd, maar de komende maanden zal het aantal mensen in ziekenhuizen drastisch naar beneden gaan”, zo voorspelt hij. “Mocht dat niet zo zijn, dan zitten we in een gans andere situatie en moeten we evalueren.”