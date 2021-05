De stad Diest heeft een personeelslid ontslagen die als medewerker in het vaccinatiecentrum een snellere vaccinatie voor collega’s en familie regelde. Tegen een tweede personeelslid loopt nog een onderzoek. De twee vrouwen boekten in totaal vijf collega’s en tien anderen onrechtmatig in voor een vaccin.

Zoals in wel meerdere vaccinatiecentra in Vlaanderen wordt ook in de stad Diest het stadspersoneel mee ingeschakeld om het vaccinatiecentrum te bemannen. Maar in Diest gingen enkele van die stadsmedewerkers ...