Bos bij koninklijke residentie in Den Haag ontruimd, niets verdachts aangetroffen

In het Nederlandse Den Haag is een deel van het Haagse Bos woensdagmiddag ontruimd geweest na een melding van een verdachte situatie. In het bos ligt ook het Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin.

Het bos werd iets voor 13 uur ontruimd. Het ging om het deel waarin het Paleis Huis ten Bosch ligt.

Een uur na de ontruiming beëindigde de politie de actie en gaf ze het bos weer vrij. De agenten hebben uiteindelijk niets aangetroffen.

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen waarop de melding betrekking had en of ze iets te maken had met de koninklijke familie.