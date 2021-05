Alexander Blessin, Philippe Clement en Vincent Kompany genomineerd voor prijs van ‘Coach van het jaar’

Alexander Blessin (KV Oostende), Vincent Kompany (Anderlecht) en Philippe Clement zijn de genomineerden voor de prijs van ‘Beste Coach’ van het seizoen. Op 24 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.

Dat Alexander Blessin één van de genomineerden is, hoeft geen verrassing te heten. De Duitser parkeerde KV Oostende, dat voor het seizoen vaak genoemd werd als mogelijke degradant, in zijn eerste seizoen in België op een knappe vijfde plaats. KVO is ook nog steeds in de running om Europees voetbal te halen.

Vincent Kompany kreeg Anderlecht dan weer op de rails in zijn debuutjaar als trainer. In een seizoen met hoogtes en laagtes haalde hij met paars-wit ook de Champions’ Play-off. Zijn collega bij Club Brugge, Philippe Clement, is dan weer op weg om met Club Brugge een tweede opeenvolgende landstitel te pakken. Voor Clement zou het zelfs een derde Belgische titel op een rij zijn, nadat hij in 2019 ook met Genk kampioen werd.