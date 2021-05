Philippe Clement voelt geen extra druk, Mannaert sprak kleedkamer toe: “Hij sprak vooral het vertrouwen in de jongens uit”

Brugge - Of de druk toeneemt op zijn groep? “Helemaal niet. Ik zag wél een goede trainingsweek met veel honger”, aldus Philippe Clement. Bij Club Brugge wil men zo snel mogelijk een belangrijke zege pakken op weg naar die 17de landstitel, en daarvoor kwam Vincent Mannaert zelfs de kleedkamer toespreken. Want na één op zes smelt de Brugse voorsprong als sneeuw voor de zon. “Hij kwam niet om de jongens op hun verantwoordelijkheden te wijzen, wel om het vertrouwen uit te spreken”

LEES OOK: Nabil Dirar heeft door blessure laatste match voor Club Brugge gespeeld

We hoorden het al van medewerkers in de coulissen: van een begrafenissfeer was er deze week geen sprake in het Belfius Basecamp. Vervelend was die 3-0 op Genk natuurlijk wél, want de Limburgers willen nog een gooi doen naar de titel. Dat ze daarvoor in vier matchen nog vijf - eigenlijk zes - punten meer moeten pakken dan Club Brugge, was het enige goede nieuws na afgelopen vrijdag. “We hebben de dag na de match heel veel gebabbeld”, aldus Clement. “Want de ontgoocheling was gigantisch. Bij iedereen in onze club. Ik heb het gevoel dat het resultaat na onze eerste twee matchen telkens omgekeerd kon zijn. Met een kleine push konden we over Genk gaan bij 0-0, maar wanneer die 1-0 viel, kwam er geen reactie. Vandaar mijn ontgoocheling. “

Vier kilometer meer op de teller

Om op Antwerp toch met die paar procentjes extra te komen, sprak Vincent Mannaert deze week de kleedkamer toe. Hij kwam de spelers volgens Clement niet onder hun voeten geven, wel integendeel. “Vincent sprak het vertrouwen uit van de hele club voor onze jongens”, aldus de coach. “Hij kwam ze dus niet op hun verantwoordelijkheden wezen, want die nemen mijn spelers elke wedstrijd op. Vorige week hebben mijn spelers vier kilometer meer gelopen dan die van Genk: aan inzet ligt het helemaal niet.” Frustreert het Clement dan niet dat de Brugse machine, die van kort na nieuwjaar, in deze Champions’ Play-offs niet op toerental draait? “De beste vier ploegen van het land spelen tegen elkaar. Dan weet je dat je niet elke wedstrijd even dominant zal kunnen zijn als in de reguliere competitie”, haalde Clement de schouders op.

Foto: BELGA

Een zege op Antwerp zou wél voor en collectieve zucht van opluchting zorgen in Westkapelle, al is die match tussen Genk en Anderlecht misschien wel even belangrijk. Want als de Limburgers niet winnen, en Club doet dat wel, kan blauw-zwart zich zondag mits een zege kampioen kronen. Het is simpel: als Club nu zes op zes pakt, en Genk doet dat niet, is de 17de landstitel nog steeds binnen. En dan is die slechte start al volledig vergeten. “Voor Anderlecht supporteren? Zoals altijd rekenen wij niet. We weten dat we nog steeds vier matchen hebben om het zelf te doen. De dobbelsteen kan nog een aantal keren draaien tijdens deze play-offs. Extra druk voelen wij niet, er is wel een héél grote honger. In dat opzicht was het beter dat we met 3-0 verloren in plaats van 1-0.”