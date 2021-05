Meerdere topfiguren Hamas gedood

Verscheidene topfiguren van de veiligheidsdiensten van de islamistische beweging Hamas zijn gedood bij gerichte aanvallen in de Gazastrook. Dat hebben het Israëlische leger en de binnenlandse inlichtingendienst Shin Bet bekendgemaakt.

Ze stonden dicht bij de Mohammed Deif en maakten deel uit van de militaire staf van Hamas, aldus het leger en de inlichtingendienst woensdag.

Deif is een legendarische militaire leider van Hamas. Israël heeft jarenlang tevergeefs geprobeerd hem te doden. In augustus 2014 kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Gaza de vrouw en twee van de kinderen van de Hamasleider om het leven. Hamas kondigde onmiddellijk daarna aan dat Deif het overleefd had. De laatste tijd was Deif voor het eerst sinds lange tijd publiekelijk actief geworden, waarbij hij Israël bedreigde in het kader van het conflict rond Jeruzalem.

Volgens Israëlische bronnen vonden de operaties tegen de Hamasleiders gelijktijdig plaats in Chan Junis en Gaza. Er werden geen verdere details gegeven.