Nabil Dirar heeft door blessure laatste match voor Club Brugge gespeeld

Brugge - Nabil Dirar (35) komt dit seizoen niet meer in actie. De Belgische Marokkaan liep een hamstringblessure op, waardoor hij zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge heeft gespeeld. Dirar wordt gehuurd tot het einde van het seizoen.

Een grote impact heeft Nabil Dirar dit seizoen niet gemaakt bij Club Brugge, waar hij vooral als transfer in de breedte werd gehaald. De vleugelspeler zat op een dood spoor bij Fenerbahce en werd gehuurd voor zo’n 700.00 euro tijdens de wintermercato. Uiteindelijk verzamelde Dirar vijf wedstrijden en 205 minuten bij Club, waarvan het leeuwendeel in de Europa League toen de Bruggelingen met een coronagolf kampten. De laatste weken verdween hij volledig in beeld en speelde Dirar vooral zijn rol als ervaren rot in de kleedkamer.

Nog tot 2022 onder contract in Turkije

Een hamstringblessure maakt nu vervroegd een einde aan z’n spelerscarrière bij Club Brugge. “Daardoor kan hij niet meer spelen tijdens de play-offs”, bevestigde Philippe Clement. De kans is zo goed als nihil dat er na dit seizoen nog een verlengd verblijf inzit, want Dirar is er ook al 35. Wat de plannen van Fenerbahce zijn met de Belgische Marokkaan, valt af te wachten. In Turkije ligt Dirar nog tot medio 2022 onder contract, al dateren zijn laatste speelminuten daar al van juli 2020.

Naast Dirar is ook Ricca nog steeds geblesseerd bij Club: hij moet mikken op de voorbereiding voor volgend seizoen.