Al meer dan 9.000 mobiele toestellen besmet na valse sms’en in naam van Bpost

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en het Centrum voor Cybersecurity België waarschuwen voor tsunami aan smishing berichten na valse sms’en in naam van Bpost. Er zouden al meer dan 9000 mobiele toestellen besmet zin door de berichten.

Een nieuwe tsunami aan valse sms’en (smishing) is in aantocht. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vrezen dat mobiele telefoongebruikers de komende dagen overspoeld zullen worden met gevaarlijke sms-berichtjes.

Alles begon afgelopen weekend met een verdacht sms’je dat van Bpost leek te komen. De oplichters versturen sms’jes die zogezegd van bpost afkomstig zijn met een link om jouw verzending te volgen. Indien je op de link klikt, download je echter een app die wijzigingen kan aanbrengen in het besturingssysteem van je telefoon. Zo krijgen de oplichters onder meer toegang tot je persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden, bankkaartgegevens en je volledige contactenlijst.

Consumentenorganisatie Test Aankoop en onlineveiligheidsplatform Safeonweb roepen dan ook op om in geen geval op zo’n link te klikken. Als je een pakketje verwacht, kan je de voortgang volgen via de officiële app van bpost of de Track&Trace-tool. Indien je de applicatie toch hebt gedownload, moet je onmiddellijk je toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Daarnaast raadt Safeonweb aan om ook je wachtwoorden te veranderen en je contacten te verwittigen. Al zeker 9.000 gebruikers klikten via hun mobiele telefoon op de link en gingen in op het verzoek om een applicatie te downloaden. Hun toestel is besmet met een gevaarlijk virus dat veel schade aanricht en dat zich bovendien snel verspreidt naar de telefooncontacten van het slachtoffer.

Wie met een poging tot phishing te maken krijgt, kan dat via mail melden aan het onlineveiligheidsplatform Safeonweb (verdacht@safeonweb.be).

Foto: BELGA

bekijk ook

ZO ZIT DAT. Deze tips helpen om phishingmail te herkennen