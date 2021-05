Danny S. riskeert plots 10 jaar extra voor doodslaan Sonja, nieuwe echtgenote steunt hem: “Ik wil zijn naam zuiveren”

Herentals - De rechtszaak tegen Danny S. (51) uit Herentals begon woensdagochtend in Turnhout met een verrassende wending. Het Openbaar Ministerie vroeg een herkwalificatie van de feiten waardoor de man in plaats van maximaal 5 jaar nu plots 15 jaar cel riskeert. S. takelde in 2018 zijn vriendin Sonja Mertens zo zwaar toe dat ze overleed aan haar verwondingen. De man moet zich ook nog verantwoorden voor nieuwe feiten van geweld tegen zijn nieuwe echtgenote. “Ik wil zijn naam zuiveren. Hij heeft me niet aangeraakt”, beweerde Susy Mans, de nieuwe vrouw.

Danny S. verscheen woensdag voor de correctionele rechtbank van Turnhout voor de gewelddadige dood van Sonja Mertens. In september 2018 had hij haar in de Nijverheidsstraat in Herentals bont en blauw geslagen in de badkamer. De vrouw overleefde haar zware verwondingen niet. Danny S. vluchtte weg naar een chalet in de bossen waar hij even later werd opgepakt.

Danny S. wordt door de politie geboeid weggeleid uit de rechtbank in Turnhout. De man riskeert 15 jaar cel. Foto: Bart Van den Langenbergh

De man kwam in juli 2020 onder voorwaarden vrij, maar zit sinds enkele weken opnieuw in de cel omdat hij zijn nieuwe echtgenote, Susy Mans uit Nijlen, zou hebben mishandeld.

Nieuwe ontwikkelingen

Voor de dood van Sonja zou S. niet meer dan vijf jaar cel riskeren omdat hij terechtstond voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Dus niet voor moord of doodslag.

Als het aan het parket ligt, vliegt de man toch voor vijftien jaar in de cel. Openbare aanklager Elke Van Dyck vroeg namelijk op de rechtbank een herkwalificatie van de feiten naar onmenselijke behandeling van Sonja Mertens met de dood tot gevolg. “Er is onvoldoende bewijs dat er een intentie was om de vrouw te doden”, zei Elke Van Dyck. “Maar na een nieuwe studie van het dossier en gelet op de nieuwe ontwikkelingen, vraag ik om de feiten te herkwalificeren.”

Meester Karolien Van de Moer, de advocate van Danny S., hoorde het in Keulen donderen na de plotse wending bij het Openbaar Ministerie. “Het stelt me echt teleur dat op de zitting zelf een herkwalificatie wordt gevraagd. Ik wil daarover een standpunt innemen en moet dat ook bespreken met mijn cliënt”, zei de advocate. De zaak wordt daarom ten gronde behandeld op woensdag 16 juni.

Incident in gerechtsgebouw

Maar daarmee was woensdag de kous nog niet helemaal af. In de gangen van het gerechtsgebouw in Turnhout kwam het nadien tot een felle woordenwisseling tussen een vriendin van de overleden Sonja Mertens en Susy Mans, de nieuwe echtgenote van Danny S. “Jij bent het volgende slachtoffer”, weerklonk een luide waarschuwing.

Susy Mans, de nieuwe echtgenote van Danny S., kwam aan de rechtbank in Turnhout persoonlijk haar steun betuigen aan haar man. Foto: Bart Van den Langenbergh

Susy Mans liet duidelijk blijken dat zij pal achter haar man staat. “Die aantijgingen kloppen helemaal niet. Hij heeft me nooit aangeraakt en hij is de man van mijn leven”, zei Susy Mans. Zij woont samen met Danny S. in Nijlen. “Ik wil hier zijn naam zuiveren. De zaak is in gang gezet door mijn kinderen, met wie ik intussen gebroken heb. En wat hij met een andere vrouw heeft gedaan, daar heb ik niets mee te maken.”

In januari doken op het Facebookprofiel van S. foto’s op van een gelukkig pas getrouwd koppel. Maar voor het parket waren er genoeg aanwijzingen om de man opnieuw op te pakken.

Uitpraten in plaats van boksbal

Rechter Willemijn Verhoeve greep op de zitting haar kans om Danny S. nog eens te confronteren met de zware feiten op Sonja Mertens. De man ging in september 2018 compleet door het lint toen hij hoorde dat ze mogelijk vreemd was geweest. Hij vond dat ze een lesje moest krijgen. “Hoe komt u ertoe om haar te gebruiken als boksbal? In plaats van haar te straffen hadden jullie het toch ook kunnen uitpraten?”, vroeg de rechter.

“Sonja moest respect tonen na wat ze gedaan had. Ik heb haar alleen laten voelen dat wat ze deed, niet kon”, verklaarde Danny S. “Ik heb haar geslagen maar het was niet mijn bedoeling om haar te doden. Tegenover haar familie wil ik mijn spijt betuigen. Dit had nooit mogen gebeuren. Ik heb haar een duw gegeven in de badkamer maar ze moest niet sterven.”

Danny S. zette zijn huwelijksfoto’s met Susy op Facebook. Foto: RR

Ook over de nieuwe betichtingen tegenover Susy Mans had hij een uitleg klaar. “Daar is helemaal niets van waar. Ze is onder druk gezet door de politie met de bedoeling om mij weer achter slot en grendel te krijgen”, vertelde de beklaagde vastberaden. “Mijn vrouw is aanwezig in de zaal en steunt mij.”