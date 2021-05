De vliegende Engelsman: Fikayo Tomori verbreekt indrukwekkend record van Cristiano Ronaldo

Fikayo Tomori, verdediger van AC Milan, scoorde afgelopen weekend een kopbaldoelpunt tegen Juventus. Op het eerste gezicht niet heel speciaal, maar met zijn sprong verbrak hij wel een record. De Engelsman sprong maar liefst 76 centimeter hoog en springt, letterlijk en figuurlijk, over Cristiano Ronaldo. De Portugees kwam bij zijn kopbaldoelpunt tegen Sampdoria in 2019 ‘maar’ 71 centimeter van de grond.

Afgelopen weekend haalde Milan hard uit door met 0-3 te gaan winnen op het veld van Juventus. Brahim Diaz maakte net voor rust de 0-1 en na 78 minuten verdubbelde Ante Rebic de voorsprong. Vier minuten later kwam de doodsteek via Fikayo Tomori. De 23-jarige verdediger scoorde zijn eerste doelpunt voor Milan en verbrak daarmee een opmerkelijk record. Tomori troefde Chiellini af in een duel en kopte de bal staalhard binnen. Bij zijn sprong kwam Tomori maar liefst 76 centimeter van de grond, vijf centimeter meer dan het Serie A-record dat op naam stond van ene Cristiano Ronaldo. Het laat toch zien hoe atletisch de beide heren zijn. Met hun sprong komen zowel Ronaldo als Tomori in de buurt van tal van NBA-spelers, maar de beste springers in de NBA doen nog wel een stukje beter.

Een momentopname van de sprong Foto: AP

Een NBA-speler springt gemiddeld 71 centimeter hoog, evenveel als Ronaldo. Tomori komt daar zelfs boven, maar zal nog even moeten trainen om aan Michael Jordan, de beste basketballer aller tijden, te komen. In zijn beste jaren kwam Jordan maar liefst 121 centimeter van de grond. Momenteel springt Zach Lavine, speler van de Chicago Bulls, het hoogst van alle actieve NBA-spelers:116 centimeter, wat ook wel indrukwekkend is.

Hieronder kan u de beelden van Tomori zijn doelpunt bekijken.