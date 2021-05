Meisje (18) op bromfiets overleden na aanrijding door vrachtwagen in Kaprijke

Kaprijke - Kort na de middag gebeurde een dodelijk ongeval op het kruispunt van de expresweg E34/N49 met de Vaartstraat in Kaprijke. “De bestuurder van de bromfiets, een achttienjarig meisje, overleefde de klap niet”, zegt brandweercommandant Patrick Goossens.

Het kruispunt van de Vaartstraat met de expresweg Antwerpen-Kust was woensdagmiddag alweer het decor voor een dramatisch ongeval. “Het is allemaal zo onwezenlijk”, vertelde een van de ooggetuigen kort na de dodelijk klap. “De bromfietser stond te wachten aan de rode lichten om de expresweg over te steken richting Lembeke. Toen de lichten op groen sprongen, wilden we verder rijden. Op dat ogenblik ging het helemaal fout. Een vrachtwagen die richting Kust reed, bestuurd door een 24-jarige Roemeen, negeerde het rode licht en denderde over het kruispunt. Hij greep de bromfietser die geen enkele schijn van kans had. We hebben meteen de hulpdiensten verwittigd.”

Gelijkaardige verhalen horen van een trucker die het drama vanuit zijn cabine zag gebeuren. “Het ging allemaal vliegensvlug”, zegt de man die al sinds 1987 achter het stuur van een vrachtwagen zit. “Terwijl ik afremde voor het rode licht op de expresweg, zag ik hoe mijn collega het rode signaal negeerde. Toen hij de brommer opmerkte, trok hij zijn voertuig nog weg, maar kon finaal de klap niet meer vermijden.”

Toegesnelde hulp kwam helaas te laat. De brandweer van de hulpverleningspost Kaprijke kwam meteen ter plaatste en trachtte het slachtoffer te reanimeren. “Alle hulp kwam echter te laat”, zegt brandweerkapitein Patrick Goossens. “Het zoveelste tragische ongeval op deze plaats.”

Burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel) kwam zich ter plaatse van de situatie vergewissen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. De chauffeur van de vrachtwagen werd gearresteerd en later verhoord.

Tunnel

Het kruispunt in Kaprijke staat al langer bekend als een van de gevaarlijkste punten in de regio. Sinds kort lanceerde het gemeentebestuur van Kaprijke plannen om een veilige oversteekplaats aan te leggen in de buurt van de Vaartstraat ter hoogte van de fietssnelweg over de oude spoorwegbedding. Een tunnel onder de expresweg moet soelaas bieden voor het probleem waarmee Kaprijke momenteel kampt ter hoogte van het kruispunt met de expresweg. Voor de achttienjarige vrouw uit Watervliet komt de tunnel alvast te laat.