Schalke 04 - Hertha Berlijn gaat ondanks derde positieve coronatest door

Een derde speler van Schalke 04 heeft positief getest op het coronavirus, maar de wedstrijd tegen Hertha Berlijn gaat woensdagavond (18u00) gewoon door. Dat deelde de Bundesligaclub woensdagmiddag mee.

De drie besmette spelers van Schalke zijn in quarantaine gegaan, net als vier van hun teamgenoten die nauwe contacten hadden met het drietal. Om welke spelers het gaat, geeft Schalke niet mee. De club van Benito Raman zegt dat de autoriteiten de toestemming geven om de match te laten plaatsvinden, dankzij het stricte hygiëneprotocol van de club.

Het treffen tussen Schalke en Hertha is een inhaalwedstrijd van de 31e speeldag. Eind april werd de match utgesteld omdat Hertha, dat met Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata twee Belgen in de rangen heeft, na een reeks besmettingen twee weken in quarantaine was gegaan.

Om de laatste twee speeldagen als gepland te laten verlopen, heeft de Bundesliga al zijn eerste- en tweedeklassers opgedragen om tot 22 mei in een bubbel in hotel of trainingskamp te verblijven.

Schalke is met amper 13 punten uit 31 wedstrijden de hekkensluiter in de hoogste Duitse voetbalafdeling en kan de degradatie niet meer ontlopen. Hertha is met 31 punten veertiende en op vier na laatste en verkeert eveneens in degradatiegevaar. De nummers vijftien en zestien, Werder Bremen en Arminia Bielefield, hebben ook 31 punten en Keulen volgt als voorlaatste op twee punten.