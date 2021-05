Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Soms heb ik het gevoel dat ik de enige ben die belang van gezondheidszorg verdedigt”

Ook al was hij niet aanwezig op de persconferentie, toch gelooft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in het Zomerplan dat dinsdag werd voorgesteld door het Overlegcomité. “Maar soms heb ik het gevoel dat ik nog de enige ben die het belang van de gezondheidszorg echt verdedigt”, zo verklaarde hij woensdag in ‘Villa politica’ op Eén.

LEES OOK. Frank Vandenbroucke opvallende afwezige op persconferentie Overlegcomité: “Er zit zand in de zwembroek” (+)

Het is bekend dat het vooral de federale minister van Volksgezondheid was die dinsdag op de rem ging staan tijdens het Overlegcomité. “Er moet toch één iemand zijn die het belang van onze gezondheidszorg echt verdedigt”, aldus de socialist. “Er moet toch één iemand zijn die zich bekommert om de tienduizenden medewerkers in de zorg en de ziekenhuizen en alle mensen die daarmee inzitten. Soms heb ik het gevoel dat ik nog de enige ben die daarover nog hard op de tafel klopt. Maar ik zal het personeel in de ziekenhuizen niet in de steek laten.”

De aangekondigde versoepelingen kunnen volgens Vandenbroucke dus nog teruggedraaid worden, indien nodig. “Ook al ben ik optimistisch dat we de doelstellingen zullen halen, natuurlijk zijn alle beslissingen onder voorbehoud”, zo verklaarde hij nog.