Bijna iedereen gevaccineerd, maar toch grote uitbraak met Braziliaanse variant in woonzorgcentrum in Deurne

Deurne - In het Antwerpse district Deurne hebben de voorbije tien dagen 22 van de 103 bewoners van woonzorgcentrum Boterlaarhof positief getest op het coronavirus. Het woonzorgcentrum is tot nader order gesloten voor bezoek en de besmette bewoners zijn op een afdeling ondergebracht die strikt gescheiden wordt van de rest van het woonzorgcentrum. Bij al zeker vier gevallen gaat het om de Braziliaanse variant.

Volgens de directie zijn alle bewoners en 95 procent van het personeel gevaccineerd. “Wij zijn dus verbaasd, zo’n uitbraak hadden we niet meer verwacht”, zegt directrice Sigrid Schram. “Na dertien maanden coronavrij te blijven, is het virus hier dus toch nog binnengeraakt. Omdat alle bewoners volledig gevaccineerd zijn, leven zij hier weer vrij en dus zonder mondmasker wanneer ze bij elkaar zijn. Wij volgen uiteraard wel alle adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Naar de oorsprong van de uitbraak is het voorlopig gissen. De medische impact blijft voorlopig ook al bij al beperkt. “De meeste besmette bewoners vertonen lichte verkoudheidsymptomen”, stelt Schram. “Drie waren er erger aan toe en zijn opgenomen in het ziekenhuis. Twee van hen mogen al bijna weer naar huis, de derde is er nog maar sinds maandag maar verkeert ook niet in levensgevaar. Bij alle drie is er sprake van onderliggende aandoeningen.”

Schram benadrukt dat het vaccin dus wel zijn werk heeft gedaan. “Een half jaar geleden was zo’n uitbraak hier een regelrecht drama geweest”, zegt de directrice. “Nu is het vooral heel veel werk om in cohorten te werken en testrondes te organiseren. Het personeel doet er alles aan om dat vlot te laten verlopen.”

Voorlopig testte er nog niemand van het personeel positief. Vrijdag worden daarover volledige resultaten verwacht en komt er ook nog een volgende testronde bij de bewoners. “Hopelijk is de piek nu voorbij”, zegt Schram.