Lierse haalt met Jens Naessens flinke brok 1B-ervaring in huis

Bij Lierse K. gingen ze na een teleurstellend seizoen met de grove borstel door de kern. Veel spelers kregen te horen dat ze andere oorden mochten opzoeken en de club maakte ook al enkele straffe transfers bekend. Jens Naessens (30) is de volgende in het rijtje. Hij tekende een contract voor één seizoen.

“Onze club bereikte deze namiddag een akkoord met Jens Naessens. De 30-jarige aanvaller ondertekende na het afleggen van zijn medische testen een contract voor 1 seizoen met optie op het Lisp”, berichtten de Pallieters woensdag.

Naessens’ laatste club was Foggia uit de Italiaanse Serie C, maar na een zware blessure verliet hij de club in december 2020.

In België kennen we hem vooral van zijn passage bij Zulte Waregem, waarmee hij bijna de titel pakte in 2013. Daarna droeg de aanvaller nog het shirt van KV Mechelen, Antwerp, Westerlo en Roeselare.

