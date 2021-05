Wat als je je niet laat vaccineren? En zijn de vaccins bestand tegen de Indiase variant? Jouw vragen over de vaccins beantwoord

We mogen het eindelijk schrijven. De vaccinatiecampagne zit op kruissnelheid. Ruim twee miljoen Vlamingen hebben al een eerste prik gehad, de rest volgt in de komende twee maanden. Nu het (tweede) vaccinatiemoment voor iedereen dichterbij komt, duiken er nieuwe vragen op. Kan ik tussen de twee prikken in op vakantie? Waarom vaccineert de ene gemeente sneller dan de ander? En zijn de vaccins wel bestand tegen de Indiase variant? Wij bundelden de vaakst gestelde lezersvragen en zochten antwoorden.