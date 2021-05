Liz Cheney, dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney, weggestemd uit Republikeinse partijtop

Liz Cheney, nummer drie van de Republikeinse Partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is woensdag tijdens een stemming opzijgeschoven door haar partijgenoten.

De prominente politica behoort tot het handjevol Republikeinen dat in januari het impeachmentproces tegen de Republikeinse ex-president Donald Trump steunde. Ze bleef daarna kritiek uiten op de voormalige president en dat viel slecht bij veel collega’s. Die wilden de dochter van oud-vicepresident Dick Cheney haar prominente functie binnen de partij ontnemen.

Cheney vroeg woensdag in een opiniestuk in de Washington Post dat haar partijgenoten duidelijk zouden breken met Trump. Ze riep hen op om zich af te keren van de “gevaarlijke en antidemocratische Trump-personencultus”. Als voorzitter van de Republikeinse conferentie in het Huis was Cheney het op twee na belangrijkste parlementslid in haar fractie. De fractieleider van de partij in het Huis, Kevin McCarthy, zei zondag aan tv-zender Fox News dat hij Elise Stefanik steunde, de tegenkandidate van Cheney, voor het voorzitterschap van de Republikeinse conferentie. Donald Trump eiste dat Cheney afgezet werd. Dat is woensdag dus gebeurd, waardoor Trump zijn grip op de partij verstevigt.

Cheney bleef na de stemming bij haar standpunt: “Ik zal er alles aan doen wat in mijn macht ligt om ervoor te zorgen dat Trump nooit nog president wordt”, zo liet ze aan de pers weten.