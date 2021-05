Lichtte Avrox-topman onze overheid op of niet? Schimmige miljoenendeal met mondmaskers bezorgt Defensie blozende kaken

Brussel -

Heeft Laurent Hericord, topman van Avrox, de Belgische overheid belazerd of niet? Vandaag wordt beslist of hij wordt uitgeleverd aan ons land. Zeker is dat de Franse zakenman met Luxemburgs postbusadres de lucratieve miljoenendeal in de wacht sleepte en miljoenen stoffen mondmaskers mocht produceren. Maar daarna doken er steeds meer problemen op, waardoor Defensie met blozende kaken achterblijft.