Indrukwekkende video toont hoe raketten worden onderschept in Israël

De islamistische beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, heeft sinds dinsdagavond al meer dan 300 raketten afgevuurd richting Tel Aviv. Ze doet dat als een vergelding voor de Israëlische luchtaanvallen op een gebouw in het centrum van Gaza. Israël probeert op zijn buurt met het afweersysteem Iron Dome die raketten te onderscheppen. Er vielen al zeker 40 doden door de raketten onder wie tien kinderen. Volgens de lokale autoriteiten raakten ook 220 mensen gewond.