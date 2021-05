PSG-ster Neymar paait bekritiseerde Cristiano Ronaldo tijdens interview

Juventus dreigt de Champions League mis te lopen volgend seizoen en dus gonst het van de geruchten over een vertrek van Cristiano Ronaldo. Neymar ziet het graag gebeuren.

PSG lijkt zelf naast een zoveelste titel te grijpen na puntenverlies tegen het Rennes van Jérémy Doku en het oersterke OSC Lille dit seizoen. Neymar verlengde onlangs echter zijn contract bij de Franse topclub, met wie hij naar eigen zeggen “alles wil winnen”, en zou dolgraag samenspelen met de superster met wie hij nog niet in één ploeg zat.

“Ik wil samenspelen met Cristiano Ronaldo”, liet de Braziliaanse aanvaller optekenen in een interview met GQ France. “Ik heb al samen kunnen spelen met geweldige voetballer als Lionel Messi en Kylian Mbappé, maar nog niet met Cristiano Ronaldo.”

Foto: ISOPIX

De 36-jarige Portugees zit dit seizoen alweer aan 34 doelpunten, maar Juventus maakt een barslecht jaar door. Geen titel en mogelijk geen Champions League. De Oude Dame staat pas vijfde met nog drie wedstrijden te gaan in de Serie A. Ronaldo staat mogelijk sowieso op vertrekken, maar zou volgens verschillende Italiaanse bronnen een transfer eisen bij het mislopen van ticket voor het kampioenenbal. Manchester United wordt genoemd als mogelijke bestemming, maar dus ook PSG. Naast Real Madrid en zijn jeugdploeg Sporting Lissabon.

Ronaldo kreeg eerder deze week opnieuw snoeiharde kritiek in de Italiaanse pers na een bijzonder zwakke prestatie in de nederlaag (0-3) tegen Milan. Twee dagen later bracht de Portugees een bezoek aan de fabriek van Ferrari, terwijl zijn ploegmaten aan het trainen waren...