Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Zonder coronapas zullen we onze vrijheid niet herwinnen”

Zonder een coronapaspoort of een variant daarop zal het niet mogelijk zijn onze vrijheid te herwinnen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag in de Kamer verklaard op een vraag van Steven Creyelman (Vlaams Belang). Hij bevestigde wel dat het zogenaamde Covid Safe Ticket in de tijd beperkt zal zijn, laat staan dat het zal worden gebruikt om op café of restaurant te gaan.

Vandenbroucke merkte op dat er een Europese verordening op komst is over het digital green certificate, om veilig reizen binnen de Europese Unie mogelijk te maken. Daarin zullen twee of drie soorten informatie worden opgenomen, namelijk of iemand gevaccineerd is, recent een coronatest heeft ondergaan en eventueel onlangs ziek is geweest. Eender welke toepassing in ons land zal Belgische wetgeving vereisen, benadrukte de minister.

Hij stelde ook dat het Covid Safe Ticket, dat zou gelden om massa-evenementen bij te wonen, volgens exact hetzelfde principe werkt als die green certificates of een coronapas. “Ik ben niet geïnteresseerd in de terminologie”, dixit Vandenbroucke. “Maar zonder dergelijk instrument zal het niet mogelijk zijn onze vrijheid te herwinnen.” Het zal in elk geval “voorlopig” niet verder dan eind september gelden, laat staan voor een bezoek aan een café op restaurant. “Maar het zal er komen.”

Creyelman kwam in zijn vraag terug op de onenigheid binnen het Overlegcomité over de versoepelingen die dinsdag werden aangekondigd. Volgens lekken in de media zou Vandenbroucke daar geïsoleerd hebben gestaan in zijn pleidooi om meer veiligheidsmarge in te bouwen. In de Kamer stelde Vandenbroucke dat het bij versoepelingen steeds zoeken is naar een evenwicht tussen een terugkeer naar het normale leven voor de samenleving, maar ook een terugkeer naar het normale leven in de ziekenhuizen. Dat leidt tot discussies, aldus Vandenbroucke, die zich daarin de bondgenoot noemde van diegenen die willen instaan voor een goede gezondheidszorg.

“Verboden om naar België te reizen”: er komt wekelijkse update van landenlijst waar gevaarlijke coronavariant aanwezig is

Er komt ook nog een mechanisme waarin elke week een lijst wordt hernieuwd met landen waar zorgwekkende varianten van het coronavirus de ronde doen en waar een verbod zal gelden om naar België te reizen. Dat antwoordde Vandenbroucke nog in de Kamer op een vraag van Kamerlid Catherine Fonck (CDH).

Het Overlegcomité heeft dinsdag een tekst goedgekeurd over de aanpak van zorgwekkende varianten van het coronavirus. Het idee is dat een “waakzaamheidsmechanisme” het levenslicht zou zien. Daarbij zou met behulp van de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG) een lijst van landen tot stand komen waar die varianten aanwezig zijn. Die lijst zou wekelijks een update krijgen.

Bedoeling is een verbod in te voeren om vanuit die landen direct of indirect naar België te reizen, tenzij voor mensen met de Belgische nationaliteit en mensen die hier hun hoofdverbijfplaats hebben, of voor enkele andere uitzonderingen, legde minister Vandenbroucke uit.