Lichte stijging coronacijfers op scholen: “Waakzaamheid blijft geboden”

De coronacijfers op de Vlaamse scholen gaan licht omhoog ten opzichte van de vorige rapporteringsperiode, zo meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag. “Waakzaamheid blijft dus geboden in de scholen.”

Uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s ) blijkt dat er tussen 26 april en 9 mei een positieve Covid-test afgenomen werd bij 0,49 procent van de leerlingen (5.889 in totaal) en 0,58 procent van de onderwijspersoneelsleden (960). 1,82 procent van alle leerlingen (21.794) en 0,23 procent van de personeelsleden (384) werd in quarantaine geplaatst. Het gaat op een lichte stijging ten opzichte van de vorige rapporteringsperiode, die echter wel een week paasvakantie omvatte.

“Waakzaamheid blijft wel geboden in de scholen”, aldus Ben Weyts. “De aangekondigde versoepelingen in de brede samenleving mogen er niet toe leiden dat leerkrachten, leerlingen of ouders de regels op school gaan loslaten. Het mooie weer en het perspectief op meer vrijheid kunnen ons verleiden om het heel wat minder nauw te nemen, maar dat kan nog niet.”

“We roepen iedereen – leerkrachten, leerlingen, ouders – op om ook in de laatste rechte lijn van het schooljaar de geldende veiligheidsmaatregelen aan te houden”, vervolgt Weyts. “Veel mensen zijn in hun hoofd al bezig met de aangekondigde versoepelingen. Het is goed dat er steeds meer positieve perspectieven zijn, maar de cijfers laten nog niet toe om alles los te laten. De schoolteams hebben de voorbije maanden bewezen dat ze fantastische inspanningen kunnen doen om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken. We moeten dat nu nog even volhouden”.