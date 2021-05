Bpost gunt ex-CEO Jean-Paul Van Avermaet geen extraatje na vertrek

Bpost heeft een clausule in het contract met ex-CEO Jean-Paul Van Avermaet, die hem 250.000 euro kon opleveren, niet geactiveerd. Daardoor kan de gewezen topman in principe meteen aan de slag bij een concurrent van het postbedrijf.

Bpost zette Van Avermaet half maart met onmiddellijke ingang op straat. De CEO was in opspraak geraakt door een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Het postbedrijf presteerde ook niet goed.

In het contract met Van Avermaet staan bepalingen die hem een aardige som kunnen opleveren bij zijn ontslag. Eerder raakte al bekend dat over de vertrekvergoeding van 500.000 euro een juridische discussie bezig is, die mogelijk voor de rechtbank zal eindigen. Naar verluidt zoekt Bpost een oplossing in der minne.

Van Avermaet kon echter nog meer krijgen. Toplui kunnen namelijk ook onder een niet-concurrentiebeding vallen. Dat is een afspraak dat ze na hun vertrek gedurende een jaar niet bij een concurrent aan de slag gaan. In ruil staat daar een stevige vergoeding tegenover.

Bpost kan echter verzaken aan de toepassing van dat beding. Een woordvoerster bevestigt dat het bedrijf de clausule niet heeft ingeroepen voor Van Avermaet. Bij het einde van het mandaat van de vorige CEO, Koen Van Gerven, deed het dat wel. Het leverde Van Gerven destijds 500.000 euro extra op.

Uit het woensdag op de aandeelhoudersvergadering goedgekeurde vergoedingsbeleid van Bpost blijkt dat het niet-concurrentiebeding voor de CEO verlaagd is, met ingang van 1 januari van dit jaar. Voortaan gaat het om 250.000 euro in plaats van 500.000 euro. De ontslagvergoeding blijft wel 500.000 euro.