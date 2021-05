Donderdag is Hemelvaartsdag: wat is er wel en niet open en welke bedrijven en diensten maken de brug?

Het is donderdag 13 mei Hemelvaartsdag, een officiële feestdag. Dat betekent dat de meeste winkels gesloten zijn. Overheidsbedrijven en banken zijn sowieso dicht. En er is geen krant. Veel bedrijven zullen trouwens de brug maken en zijn pas maandag 17 mei terug bereikbaar. Kijk hier waar je wel of niet terecht kan.

Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, laat op zijn website weten dat de banken gesloten zijn. Klanten kunnen wel elektronisch bankieren en terecht in de selfbankings, aan de betaalterminals en de biljettenverdelers. Vrijdag maken banken overigens de brug. De kantoren zijn dus tot maandag gesloten.

Postkantoren zijn ook toe en is er geen post- of krantenbedeling op donderdag, wel op vrijdag.

De politiediensten blijven altijd bereikbaar, ook op feestdagen, al zijn de bijkantoren gesloten. Voor administratieve zaken kan je er niet terecht.

Alle gemeente- en stadhuizen zijn tot maandagochtend gesloten.

De meeste warenhuizen blijven gesloten op donderdag. Sommige AD en Proxy Delhaizes en Albert Heijn-winkels zijn wel open en ook in veel kleinere Carrefour winkels kan je terecht. Sommige blijven zelfs de ganse dag open. Zoek op de site of jouw winkel in de buurt open is en tot hoe laat. Zo bespaar je jezelf een nutteloze verplaatsing. Vrijdag zijn warenhuizen wel gewoon open.

Ook de meeste doe-het-zelfzaken zijn gesloten op donderdag, al hebben sommigen aangekondigd toch te openen. Kijk vooraf op de website zodat je niet voor een gesloten deur staat. Vrijdag kan je er wel terecht als je wil klussen.

Meubel- en decoratiewinkels zoals Ikea zijn gesloten op donderdag maar maken vrijdag niet de brug.

Openbare markten gaan gewoon door.

De meeste kleding- en schoenwinkels zijn dicht. Maar niet allemaal. Best vooraf checken of de winkel in de buurt open is of niet. Een aantal ZEB-winkels zal bijvoorbeeld wel open zijn op de feestdag. Vrijdag zijn alle winkels gewoon weer open.

Kappers zijn op donderdag gesloten, maar vrijdag wel open.

Dierenparken zoals de Zoo, Planckendael en Pairi Daiza zijn open. Maar niet vergeten te reserveren!

Musea bezoeken kan ook. Al zullen er veel gesloten blijven op donderdag. Kijk vooraf het best even op de website. Het MAS in Antwerpen is bijvoorbeeld gesloten. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren is wel open.

Ook de pretparken zijn sinds vorige zaterdag opnieuw open. Reserveren is wel nog verplicht.