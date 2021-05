Ex-Rode Duivel Stijn Stijnen nu toch vrijgesproken voor belaging via sms’en: “Gerechtigheid is geschied”

Het Antwerpse hof van beroep heeft Stijn Stijnen (40) woensdag vrijgesproken voor het belagen van de voorzitter en een bestuurslid van voetbalclub KSK Hasselt. In eerste aanleg was de huidige trainer van Patro Eisden wél nog schuldig bevonden en had hij een opschorting gekregen.

LEES OOK. Stijn Stijnen doet zijn verhaal uit de doeken over provocatie aan Cristiano Ronaldo: “Door Teletekst ging de bal aan het rollen”

Stijnen had in 2012 de sportieve leiding van KSK Hasselt en hielp de voetbalclub mee van de ondergang te redden. Begin 2017 werd hij echter vervangen als voorzitter door Bart Casters en kort daarna werd hij ook ontslagen als sportief directeur.

De ex-Rode Duivel meende nog recht te hebben op 36.600 euro en had tussen 24 februari en 19 mei 2017 drieëntwintig sms-berichten gestuurd naar Bart Casters. Ook naar een bestuurslid had hij tussen 17 maart en 5 mei 2017 vijf berichten verzonden.

De correctionele rechtbank van Hasselt oordeelde vorig jaar dat Stijnen hun rust verstoord had door de berichten te versturen. Hij kreeg een opschorting en moest Casters en het bestuurslid respectievelijk 800 euro en 300 euro schadevergoeding betalen.

Begrip van het hof

Stijnen ging in beroep en haalde zijn slag thuis, want het hof vond niet dat er sprake was van belaging. Uit de inhoud en de toon van de berichten bleek volgens het hof dat Stijnen erg boos was na zijn onverwachte ontslag en dat hij zich bedrogen voelde in het beleid van voorzitter Casters. Het hof had daar begrip voor, gelet op zijn jarenlange inzet voor de club.

Het aantal verzonden berichten en hun inhoud was echter niet van die aard om van belaging te kunnen spreken. Het ging niet om een onophoudelijke stroom van berichten die de rust van de burgerlijke partijen op ernstige wijze verstoord had.

Stijnen werd vrijgesproken en hoeft dus ook geen schadevergoedingen meer te betalen. “Hiermee komt een einde aan de gerechtelijke aanval die de leden van KSK Hasselt enkele jaren geleden hadden ingezet tegen Stijn Stijnen. Hij is bijzonder tevreden met deze uitspraak nu gerechtigheid is geschied”, reageert zijn advocaat Walter Van Steenbrugge.