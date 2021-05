Fietser overleden na aanrijding door vrachtwagen in Turnhout

Beerse / Turnhout - Een tachtigjarige fietser uit Beerse raakte woensdagavond levensgevaarlijk gewond toen hij op de Turnhoutse ringlaan onder een vrachtwagen terecht kwam. Het slachtoffer overleed in de loop van de nacht aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde in de avondspits op de Turnhoutse ringlaan. Op het kruispunt van de Noord-Brabantlaan en de Steenweg op Oosthoven sloeg een Nederlandse vrachtwagen vanop de ringlaan af in de richting van Oud-Turnhout. Daarbij had de chauffeur naar alle waarschijnlijkheid de fietser niet opgemerkt die daarbij rechtdoor het kruispunt met de Steenweg op Oosthoven overstak. De fiets kwam onder de wielen van de trekker terecht.

De hulpdiensten hebben de tachtigjarige man uit Beerse ter plaatse gereanimeerd. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. In de loop van de nacht ging zijn situatie sterk achteruit, zodat hij nog naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is overgebracht. Daar is hij nadien overleden aan zijn verwondingen.

Omdat het parket een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde om de omstandigheden uit te klaren, bleef het kruispunt zowat anderhalf uur afgesloten voor het verkeer. De zestigjarige Nederlandse trucker was sterk onder de indruk van het ongeval. Hij verklaarde de fietser niet gezien te hebben.