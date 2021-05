Een Belgische klucht: VAR-busje komt te laat, aftrap topper tussen Genk en Anderlecht met kwartier uitgesteld

Mogelijk geen buitenspellijn in de topper tussen KRC Genk en Anderlecht. De reden: het VAR-busje was te laat. De aftrap werd met een kwartier verlaat.

Het is te hopen dat de grensrechters woensdagavond een goeie dag hebben. Want als er getwijfeld wordt bij een buitenspelfase, zal de VAR mogelijk niet kunnen ingrijpen. Het busje voor de videorefs, die wel op tijd waren, was namelijk te laat aan de Luminus Arena voor de clash met paars-wit.

De reden? File. “Het was file in Brussel. Wij zijn 40 kilometer omgereden”, klinkt het ter plekke bij Studiotech Belgium, een firma uit de hoofdstad.

Het duurt al snel een uur om de buitenspellijn volledig in orde te krijgen. Om dat technische kluwen alsnog in orde te krijgen, werd de aftrap van de topper met een kwartier verlaat. Maar dan nog is het niet zeker dat er dan een buitenspellijn beschikbaar zal zijn voor de VAR.