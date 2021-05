Britse premier Boris Johnson verontschuldigt zich voor geweld in Noord-Ierland in 1971

Zo’n vijftig jaar nadat tien mensen de dood vonden in Ballymurphy, in het Noord-Ierland-conflict, heeft de Britse premier Boris Johnson zich woensdag in naam van de Britse regering voor de gebeurtenissen verontschuldigd. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Noord-Ierse leiders. De Britse regering wil zich volgens premier Johnson inzetten voor verzoening en vooruitgang in het Noord-Ierse vredesproces. Dat blijkt uit een verklaring vanuit Downing Street.

Een gerechtelijk onderzoek, dat dinsdag werd gepubliceerd, wees uit dat minstens negen van de tien overleden burgers gedood werden door geweervuur van Britse soldaten tijdens een militaire operatie in 1971. Het gaat om vijf incidenten die van 9 tot 11 augustus plaatsvonden in Ballymurphy, een katholiek district in het westen van Belfast: de gebeurtenissen staan geboekstaafd als de “Ballymurphy massacre” of het bloedbad van Ballymurphy. Volgens voorzittend rechter Siobhan Keegan waren alle doden onschuldig en gebruikten de soldaten onevenredig geweld.

Een eerste onderzoek naar de incidenten leverde in 1972 geen duidelijke conclusie op. In 2018 werd de zaak heropend. Er zijn vooralsnog geen strafrechtelijke gevolgen. De verantwoordelijken kunnen niet geïdentificeerd worden. De omgang met vermoedelijke misdaden door Britse militairen is een netelige kwestie binnen het Noord-Ierse vredesproces.

Bloody Sunday

De zogenaamde ‘Bloody Sunday’ heeft diepe wonden geslagen bij Noord-Ierse katholieken. Op 30 januari 1972 doodden Britse parachutisten dertien ongewapende katholieke demonstranten in Derry/Londonderry, een andere demonstrant overleed later aan zijn verwondingen. Slechts één van de soldaten werd aangeklaagd.

Het Noord-Ierland-conflict, dat de geschiedenis inging als de Troubles, duurde van 1968 tot het vredesakkoord van Goede Vrijdag in 1998. De Troubles zette overwegend protestantse voorstanders van een unie met Groot-Brittannië tegenover overwegend katholieke voorstanders van een vereniging van de twee delen van Ierland. Ook de politie en het Britse leger waren bij het conflict betrokken. In totaal vielen ongeveer 3.500 doden.