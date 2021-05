IN BEELD. Romelu Lukaku en Inter showen bijzonder en gloednieuw shirt

Internazionale is al even zeker van de eerste Italiaanse titel in meer dan een decennium. De Nerazzurri en Romelu Lukaku kijken dan ook al met één oog naar volgend seizoen. In de topper tegen AS Roma introduceerde de Italiaanse topclub een van haar nieuwe truitjes. Meer bepaald het ‘I M Special Jersey’, welk geïnspireerd werd op het werk van kunstenaar Giorgio Muggiani. Die was in 1908 een van de oprichters van Inter. Het ontwerp ging eerder al als een vuurtje rond op sociale media, waar het voor- en tegenstanders had.