“Coronatests gratis maken zolang niet iedereen gevaccineerd is”

Een coronopas is enkel te verantwoorden voor reizen naar het buitenland en grote evenementen, en dan nog op voorwaarde dat PCR- en sneltests gratis zijn. Dat zegt het Belgisch comité voor Bio-Ethiek in een nieuw advies.

Het advies volgt een dag nadat de regering heeft aangekondigd dat een coronapas noodzakelijk zal zijn voor al wie deel wil nemen aan grote evenementen. Om te voorkomen dat zo’n pas mensen uitsluit, voegt het Belgisch Comité voor Bio-Ethiek er nog enkele voorwaarden aan toe.

“Een coronapas is enkel te verantwoorden als de coronatests massaal, vlot en gratis toegankelijk zijn. We kunnen er ethisch geen vrede mee nemen dat mensen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, toch voor die pas zouden moeten betalen”, aldus dokter Paul Cosyns, ondervoorzitter van het Comité.

Het Comité wil zelfs zover gaan dat mensen die kunnen bewijzen immuun te zijn omdat ze zelf Covid-19 doorgemaakt hebben, ook een coronapas kunnen krijgen.

Cosyns beklemtoont dat het advies bedoeld is voor de overgangsperiode die nu begint, en eindigt wanneer de hele samenleving gevaccineerd is. “Als epidemiologisch aan de voorwaarden voldaan is om de samenleving terug te openen, heeft de coronapas geen enkele zin meer.”

Voorzitster Florence Caeymaex: “Zodra de epidemiologische situatie het toelaat, moet iedereen weer van de vrijheid kunnen genieten. We moeten het gebruik van deze pas dus ook afbouwen van zodra het kan.”

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei eerder dat hij van mening is dat er geen noodzaak bestaat om de coronatests gratis te maken in functie van de coronapas: “Wie geld heeft voor een duur festival, heeft ook wel het geld om zo’n test te betalen.”

Het bio-ethisch comité is het daar niet meer eens. Caeymaex: “Gratis betekent inderdaad dat de hele samenleving ervoor opdraait. Maar in deze overgangsfase is het volgens ons beter zo, omdat de pas een preventieve functie vervult en de hele samenleving daarbij wint. Vaccins zijn per slot ook gratis. En ons voorstel betreft sowieso een tijdelijke maatregel, te herbekijken als de vaccinatiecampagne het van het virus wint.”

‘Niet voor school of supermarkt’

Caeymaex wees er nog op dat er een groep van mensen is die buiten de radar van de vaccinatiecampagne vallen, omdat ze de uitnodiging niet snappen of niet met de computer kunnen werken. “Zij hebben straks evenveel recht op vrijheid als iedereen.”

Ze beklemtoonde ook dat de coronapas enkel ingezet mag worden voor de doelstellingen die de regering nu al heeft vooropgesteld. En dus niet voor activiteiten in het dagelijks leven: “Wij vinden het ethisch onverantwoord om een coronapas te gebruiken als voorwaarde om naar school, naar het ziekenhuis, of naar de supermarkt te gaan.”