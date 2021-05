Naschoolse activiteiten tijdelijk verboden voor schoolgaande kinderen in Asse: “De coronacijfers in onze gemeente zijn niet goed”

Vrije basisschool De Leerheide in Asse-Terheide schakelde eerder deze maand noodgedwongen over op afstandsonderwijs. Foto: google street view

Asse - Tussen 13 en 24 mei komt er een afkoelperiode voor schoolgaande kinderen in Asse. Dat heeft de Vlaams-Brabantse gemeente woensdagavond zelf gemeld. De scholen blijven open waar mogelijk en ook de voor- en naschoolse opvang blijft mogelijk, maar naschoolse activiteiten mogen tijdelijk niet doorgaan.

“De coronacijfers voor onze gemeente zijn niet goed”, zo werd woensdagavond via een BE-Alert naar de bewoners van Asse gestuurd. “Asse is momenteel de sterkste stijger van heel Vlaams-Brabant bij schoolgaande kinderen. De crisiscel onderwijs adviseerde daarom vandaag om een afkoelperiode in te lassen.”

Door het hoge aantal besmettingen werden er de voorbije weken meerdere scholen gesloten in de gemeente. “Extra maatregelen dringen zich op”, zo luidt het. Concreet komt het tot een afkoelperiode tussen 13 en 24 mei. “De maatregel geldt voor alle leerlingen van het kleuteronderwijs, de lagere scholen en de secundaire scholen van Asse. Naschoolse activiteiten in groep mogen niet doorgaan. Dus geen hobby’s, jeugdbeweging, sportclub, danslessen… Individuele activiteiten (1-op-1-lessen, red.) mogen wel doorgaan.”

Met deze maatregel wil de gemeente beletten dat kinderen en jongeren elkaar over klassen en scholen heen kunnen besmetten. Er komen ook extra controles op samenscholingen. “Zo hopen we onze scholen open te kunnen houden.”

“We hopen met deze maatregel verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, zo besluit de gemeente. “We vragen ook aan iedereen, ook aan zij die al gevaccineerd zijn, om de maatregelen te respecteren en vol te houden. Op die manier hopen we snel opnieuw te kunnen versoepelen.”