Israëlische regering roept noodtoestand uit in de stad Lod

De Israëlische regering heeft de noodtoestand afgekondigd in Lod, ten zuidoosten van Tel Aviv. De situatie escaleerde er na een begrafenisstoet voor een Palestijn die maandag werd doodgeschoten tijdens een betoging. Er werd tijdens de meest recente protesten een Palestijnse staatsburger gedood en een synagoge en verschillende Joodse eigendommen in brand gestoken.

In Lod, een stad op zo’n 23 km ten zuidoosten van hoofdstad Tel Aviv, vond er dinsdag een begrafenisstoet plaats voor de 33-jarige Musa Hassuna. De man, die drie kinderen nalaat, was een Palestijnse staatsburger van Israël die maandag werd doodgeschoten door een Israëliër in dezelfde stad. De dader zou volgens Al-Jazeera gearresteerd zijn.

Hoewel Lod een gemengde stad wordt genoemd en 30% van de bevolking volgens een rapport uit 2019 Arabisch is, lijken de verschillende (geloofs)gemeenschappen vooral apart te leven. VolgensThe Economist werd er in 2010 een muur van drie meter opgetrokken tussen Joodse en Arabische buurten. Datzelfde artikel stelt dat Arabische inwoners beperkingen opgelegd zouden worden wanneer het op het bouwen van huizen aankomt, terwijl dat in de Joodse buurten net gepromoot zou worden. Lod ligt in de buurt van de internationale luchthaven Ben Gurion en staat bekend als een stad met veel problemen en criminaliteit.

‘Burgeroorlog’

Na de begrafenis van Hassuna vonden er betogingen plaats, net als in andere steden met Palestijnse inwoners in Israël. Veel Palestijnse staatsburgers zijn niet te spreken over de Israëlische aanvallen op Gaza, de aanval op de beroemde Al-Aqsa-moskee en de dreigende onteigening van verschillende Palestijnse families in de wijk Sheikh Jarrah.

Op sommige plaatsen werden er tijdens de betogingen auto’s en Joodse eigendommen in brand gestoken. In Lod werden er tientallen auto’s in brand gestoken en ruiten van winkels werden ingegooid. Ook werd er een synagoge in brand gestoken. Een 25-jarige Arabische man werd doodgeschoten in de stad, een 34-jarige man werd opgepakt. Volgens de media is de dader een Joodse inwoner van de stad.

Een rabijn in een uitgebrand gebouw in Lod. Foto: AFP (Ahmad Gharabli)

De burgemeester van Lod, Yair Revivo, die deel uitmaakt van de partij Likud waartoe ook aftredend premier Benjamin Netanyahu behoort, spreekt van een ‘burgeroorlog’ in de stad. Hij vraagt om een onmiddellijk uitgaansverbod.

Ook in de steden Akko, in het noorden van Israël, en Jaffa, in de buurt van Tel Aviv, waren er betogingen. In beiden steden is zo’n derde van de bevolking Arabisch.

Onder de Joodse inwoners van Lod klinken er beschuldigen dat de politie de controle volledig verloren is. Ze vragen dat het leger bijstand biedt. Premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Benny Gantz kwamen eerder al overeen om leden van de grenspolitie in te zetten om de rust te doen wederkeren.