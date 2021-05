Romelu Lukaku scoort als een raket 22ste doelpunt voor Inter, Italiaanse strijd om Champions League wordt thriller

Op de 36e speeldag in de Serie A stonden er woensdagavond zeven wedstrijden op het programma.

Kampioen Inter won op eigen veld met 3-1 van Roma. Marcelo Brozovic (11.) opende de score, Mateo Vecino (20.) verdubbelde op assist van Romelu Lukaku. Zijn elfde van het seizoen. Henrikh Mkhitaryan milderde op het halfuur, maar verder kwamen de Romeinen niet meer. Lukaku (90.) maakte er op het einde zelf nog 3-1 van met zijn 22ste goal van het seizoen.

??? | Romelu Lukaku geeft al zijn tiende assist van het seizoen! ???? #InterRoma pic.twitter.com/ZfdpejTxvg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 12, 2021

BIG ROM | Romelu Lukaku sprintte het halve het veld over om de wedstrijd te beslissen! ????#InterRoma pic.twitter.com/lITocIOcpR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 12, 2021

Stadsgenoot Milan, zonder de geelgeschorste Alexis Saelemaekers, hield schietoefeningen op bezoek bij Torino. Het werd maar liefst 0-7 na een hattrick van Ante Rebic, twee goals van Theo Hernandez en eentje van zowel Brahim Diaz als Franck Kessié.

?? | Ante Rebic maakt een hattrick in 12 minuten tegen Torino! ????? #TorinoMilan pic.twitter.com/Mpq53Ojgun — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 12, 2021

Top vier

Verder is Benevento hard op weg om de laatste degradant te worden. Het verloor met 2-0 op bezoek bij Atalanta en staat vier punten in het krijt op Spezia met nog twee speelrondes in het verschiet. Ook Juventus maakte geen fout. Het zette Sassuolo opzij met 1-3. Lazio won in extremis van Parma (1-0), met Belgen Maxime Busi en Daan Dierckx in de basis, met 1-0.

De strijd om de top vier blijft zo razend spannend in de Serie A. Atalanta en Milan tellen 75 punten, Napoli 73 punten en Juventus 72 punten. In Italië telt het onderlinge duel als eerste bij een gelijk aantal punten, daarna het doelsaldo en dan het aantal gescoorde doelpunten. Daarom ziet het er met nog twee speeldagen te gaan slecht uit voor Juve. De Oude Dame moet volgende week tegen rivaal Inter en heeft tegen geen enkele van haar concurrenten een voordeel in het onderlinge duel. Met Napoli telt het doelsaldo, maar dat is voor Dries Mertens en co momenteel: +43 tegen +35.

