Salzburg viert 15e landstitel met zege tegen Rapid Wenen

Red Bull Salzburg heeft woensdagavond voor de 15e keer in zijn bestaan en voor de 8e opeenvolgende maal de landstitel gepakt in Oostenrijk. Het won op de 30e speeldag in de Tipico Bundesliga met 2-0 van Rapid Wenen.

Voorafgaand aan de match had Salzburg negen punten voorsprong met nog drie matchen te spelen. Het had genoeg aan een puntje om kampioen te worden, maar het ging voluit voor de zege. Patson Daka (33. en 56.) was de gevierde man met twee doelpunten. De Zambiaanse aanvaller deed al 26 keer de netten trillen dit seizoen.

Trainer Jesse Marsch vertrekt met het behalen van de titel door de grote poort. Hij verkast naar zusterclub RB Leipzig. Matthias Jaissle volgt hem op.