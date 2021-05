Go Ahead Eagles volgt kampioen Cambuur naar Eredivisie

Woensdagavond is het doek gevallen over de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse.

Go Ahead Eagles won met 0-1 bij Excelsior en volgt zo kampioen Cambuur naar de Eredivisie. De Graafschap had zijn lot in eigen handen, maar won niet van Helmond Sport (0-0) en grijpt zo als nummer drie (voorlopig) naast promotie. Het speelt met Almere, NAC, Volendam, NEC en Roda de eindronde om alsnog te promoveren.

Door de stilgelegde amateurcompetities zijn er dit seizoen geen dalers op het één na hoogste niveau in Nederland.