Kompany en Van den Brom boos over beschamend incident met VAR-busje: “We mogen dit niet aanvaarden”

John van den Brom en Vincent Kompany waren behoorlijk boos over het incident met het VAR-busje. Dat kwam te laat omdat het niet op tijd was besteld waardoor de wedstrijd een kwartier later begon.

“We spelen hier een wedstrijd in de Champions’ play-offs”, aldus de Genk-trainer. “En dan blijkt er een serieuze tekortkoming met dat busje. Ik wil het niet als excuus gebruiken maar het kan wel hebben meegespeeld hebben in onze slappe eerste helft. We wisten niet eens wanneer we zouden beginnen. Dat kan toch niet op dit niveau.”

Vincent Kompany was nog strenger. “Onwaarschijnlijk”, aldus de Anderlecht-trainer. “Wij als trainers pushen onze spelers tot het uiterste. We doen een intense voorbereiding. Wat wij op het veld brengen, mag in het buitenland gezien worden. Het product voetbal in België is heel sterk. En dan maak je zoiets mee. Dan kom je hier aan en blijken ze het VAR-busje vergeten te bestellen. Dat kan natuurlijk niet. We mogen dit niet aanvaarden. We moeten op die nagel blijven kloppen. Dit is niet goed voor ons voetbal.”