Man in vorm Yannick Carrasco houdt Atlético Madrid met goal op Spaanse titelkoers

Als Atlético Madrid voor het eerst sinds 2014 kampioen van Spanje wordt, dan zal het dat deels te danken hebben aan Yannick Carrasco.

De Rode Duivel speelde alweer een prima partij voor de troepen van Diego Simeone en opende de score tegen het verraderlijke Real Sociedad van bankzitter Adnan Januzaj. Het was zijn zesde doelpunt van het seizoen, maar ook de achtste keer in de laatste zeven competitiewedstrijden dat Carrasco betrokken is bij een goal. Meer bepaald met vier doelpunten en vier assists.

???? | Yannick Carrasco scoort het openingsdoelpunt voor Atlético! ???? #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/LSmLRbDEME — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 12, 2021

Angel Correa maakte er nadien nog 2-0 van voor Atlético, waarna Igor Zubeldia pas in het slot kon milderen voor Sociedad. De Rojiblancos tellen nu 80 punten met nog twee speeldagen te gaan in La Liga. Dat zijn er al vier meer dan FC Barcelona en vijf meer dan Real Madrid, dat donderdag naar Granada moet.

