Amerikaanse pijpleiding heropgestart na hackeraanval

De Amerikaanse groep Colonial Pipeline heeft de heropstart van de operaties van zijn pijplijn in gang gezet. De pijpleiding was na een hackeraanval vrijdag volledig stilgevallen, wat leidde tot tekorten in benzinestations.

De operaties zijn heropgestart rond 17.00 uur (23.00 uur Belgische tijd), aldus het bedrijf in een persbericht. Het zal wel nog enkele dagen duren voor de pijpleiding weer helemaal normaal functioneert.

Door het stilleggen van de operaties waren op verschillende plaatsen in de VS brandstoftekorten. Zo was volgens marktanalysebedrijf Gasbuddy in North Carolina al geen benzine meer beschikbaar in twee op de drie benzinestations. In Virginia is 44 procent van de benzinestations getroffen, in South Carolina en Georgia gaat het telkens om 43 procent van de benzinestations. En ook in andere staten in het zuidoosten van de VS waren er problemen. Het benzinetekort leidde tot een stijging van de prijzen tot het hoogste niveau sinds 2014.

Minister van Energie Jennifer Granholm riep haar landgenoten woensdag nog op om geen benzine te hamsteren. “De komende dagen zullen uitdagend zijn”, zei ze.

Losgeld?

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de hackeraanval met ransomware of gijzelsoftware, die data op computers versleutelt. Zo is het nog onduidelijk of de groep Darkside, die verantwoordelijk wordt geacht voor de aanval, losgeld gevraagd heeft aan Colonial en over welk bedrag het ging als dat wel het geval was. Ook het Witte Huis is daarover niet op de hoogte. De overheid gaat wel uit van een “criminele daad”, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke statelijke actoren.

De 8.550 kilometer lange pijpleiding, die raffinaderijen in de Golf van Mexico verbidt met raffinaderijen in het zuiden en oosten van de VS, transporteert onder meer benzine, diesel en stookolie, a rato van ongeveer 2,5 miljoen vaten per dag. Het gaat om bijna de helft (45 procent) van de brandstof die aan de Amerikaanse oostkust wordt gebruikt door meer dan 50 miljoen mensen. Ook het Amerikaanse leger is een belangrijke klant.