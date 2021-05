Twee bergbeklimmers overleden op Mount Everest

Twee bergbeklimmers, een Amerikaan en een Zwitser, zijn woensdag omgekomen op de Mount Everest. Dat heeft de organisator van bergexpedities Seven Summit Tracks gemeld.

De Zwitserse alpinist leed aan uitputting nadat hij de 8.848,46 meter hoge top had bereikt. “We hebben twee extra sherpa’s gestuurd met zuurstof en voedsel, maar zij hebben hem helaas niet kunnen redden”, aldus een van de verantwoordelijken van de organisatie op Instagram

De Amerikaan was tot aan de Hillary Step geraakt, maar had door sneeuwblindheid en uitputting hulp nodig om weer naar beneden te gaan. Hij geraakte tot aan kamp 4 en overleed iets later.

De lichamen kunnen voorlopig niet naar beneden gehaald worden, vanwege de slechte weersomstandigheden en het feit dat ze zich op een grote hoogte bevinden.

Het gaat om de eerste sterfgevallen op Mount Everest in 2021. De Nepalese kant van de berg ging in april weer open voor commerciële klimexpedities, nadat hij een jaar gesloten was wegens de coronapandemie.